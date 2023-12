Tak mieszkają i żyją na co dzień popularni Andziaks i Luka. Para planuje przeprowadzkę do luksusowej willi z ogródkiem 21.12.2023

Nowa luksusowa willa Andziaks i Luki

Andziaks i Luka niedawno ogłosili, że kupili ogromny dom i zaczynają go remontować. Chcą skończyć remont przed świętami, tak aby mogli je spędzić już w nowym domu z rodziną zza granicy. Zobacz, jak prezentują się na projektach luksusowe wnętrza gwiazd internetu. Na ich profilach na Instagramie możemy zobaczyć niesamowite wizualizacje autorstwa Patrycji Okrutnej. Więcej w galerii!

Kim jest Andziaks?

Angelika Trochonowicz urodziła się 10 listopada 1996 roku w Nysie. Jej mama to znana bizneswoman i inwestorka - Agnieszka Kurowska, która urodziła swoją córkę w wieku 19 lat. Influencerka wychowywała się bez biologicznego ojca. Z kolei bardzo dobrze rozumiała się ze swoim ojczymem – Wojciechem Kurowskim, który działa w branży hotelarskiej. Mimo tego, że małżeństwo państwa Kurowskich się rozpadło, to przedsiębiorca jest dalej obecny w życiu Angeliki. Drogą do sukcesu i dużych pieniędzy okazało się recenzowanie zakupionych produktów na youtubie.