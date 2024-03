Tak rodził się teatr w Koszalinie. Wyjątkowa wystawa na murze Archiwum Państwowego [WIDEO, ZDJĘCIA]

W podobnym duchu wypowiadał się Andrzej Mielcarek, dyrektor BTD. - Wystawa ta to wielka wartość dla nas wszystkich i bardzo dziękujemy Archiwum za udział w jej przygotowaniu. Liczymy na to i bardzo do tego wszystkich zachęcamy, aby w drodze na jeden z naszych spektakli poświęcić trochę czasu i zapoznać się z jej treścią. Zobaczyć, ile wysiłku i ciężkiej pracy kosztowało to, aby w pierwszych latach powojennego Koszalina mógł w mieście działać teatr. Apel ten w szczególny sposób kieruję do nauczycieli języka polskiego i koszalińskich uczniów - dodawał.

Wystawa – którą będzie można oglądać przez co najmniej rok – to efekt pracy archiwistki Doroty Cywińskiej, koszalińskiego artysty Mateusza Króla, autora oprawy graficznej oraz Tomasza Ogonowskiego, kierownika artystycznego BTD, który odpowiadał za wybór materiałów, treść i merytoryczne opracowanie. Tomasz Ogonowski jest też autorem książki, która nawiązuje do wystawy nie tylko tym samym tytułem, ale też swoją zawartością.