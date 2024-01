Tak żyją i mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Dom, wakacje, tenis i... żarty! Zobacz, jak żyje popularna para 6.01.2024 Mariusz Rodziewicz

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Ona - aktora, on - dziennikarz i prezenter telewizyjny. To bardzo sympatyczna para w polskim showbiznesie. Wspólnie chętnie dzielą się swoim życiem na portalach społecznościowych. Sprawdź na kolejnych slajdach, jak wygląda życie Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Kurnikowski/AKPA Zobacz galerię (36 zdjęć)

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najsympatyczniejszych par polskiego showbiznesu. Ona - aktora, on - dziennikarz i prezenter telewizyjny. Wspólnie chętnie dzielą się swoim życiem na portalach społecznościowych. Z ich publikacji wynika, że to bardzo zżyta i wesoła rodzina. Sprawdź, jak wygląda życie Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora.