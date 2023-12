Tak żyje i mieszka na co dzień Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna. Zobaczcie ZDJĘCIA! 5.12.2023

Marta i Michał Wiśniewscy pobrali się w grudniu 2003 r. Razem mieli dwójkę dzieci. W 2006 roku rozwiodła się z Michałem Wiśniewskim, a w 2013 roku ogłosiła zakończenie kariery muzycznej. Powróciła w 2018 roku, jednak nie udało się już odtworzyć sukcesu. Marta Wiśniewska na co dzień jest mamą Xaviera i Fabienne. Poza muzyką, ma również wiele innych pasji.

Mandaryna w 2004 roku nagrała cover "Here I Go Again" i dała poznać się światu jako piosenkarka muzyki tanecznej. Kawałek stał się hitem i znalazł się na debiutanckim albumie "Mandaryna.com". Wydawnictwo to zyskało status złotej płyty.