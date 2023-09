Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 2.09.2023

NOWE Pielgrzym i długodystansowiec. Ojciec przeszedł 3 tys. km, syn przepłynął ich 40

- Tata płynie do Ciebie, teraz to już nie możesz tego spieprzyć! – krzyk z łodzi niósł się dobrze po wodzie. Rafał Grzelak do mety miał nieco ponad kilometr, za...