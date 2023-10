Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 12.10.2023

Chcemy, żeby trend wzrostu wynagrodzeń Polaków był jak najmocniejszy. Wiemy, jak to zrobić m.in. poprzez przyciąganie nowych inwestycji wysoko zaawansowanych technicznie - powiedział premier Mateusz Morawiecki

Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Sprawdź w galerii!

Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć o kilkaset złotych. Zdaniem ekspertów podwyżka może wynieść nawet 20 proc., na co wpływ będzie miał tzw. wskaźnik weryfikacyjny, uwzględniający poziom inflacji w kraju. Ile zarobią Polacy w 2024 roku? Sprawdź szczegóły!

Płaca minimalna. Jaka będzie w 2024 roku? Szykuje się rekordowa podwyżka?

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi zapłacić zatrudnionemu pracownikowi na umowę o pracę. Według ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, wypłata pracownika za cały miesiąc pracy nie może być niższe niż określona na dany rok płaca minimalna. Pracodawca, który nie stosuje się do tych zasad narusza prawa pracowników.

Na początku 2023 roku płaca minimalna wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w tym roku wzrosła odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca.