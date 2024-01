Taka będzie waloryzacja emerytur 2024. Co się zmieni po wyborach? Najnowsze dane. Jakie są nowe pomysły dotyczące waloryzacji 15.01

Wszystko wskazuje na to, że emeryci ponownie otrzymają rekordowe emerytury. Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Co ulegnie zmianie? Jak wybory parlamentarne wpłyną na ten proces? Sprawdź najnowsze pomysły dotyczące waloryzacji emerytur oraz wieku emerytalnego! Oto prognozy. Zobacz szczegóły!

Wszystko wskazuje na to, że emeryci ponownie otrzymają rekordowe emerytury. Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Co ulegnie zmianie? "Mówi się, że zamiast 13. i 14. emerytury będzie dwukrotna waloryzacja, tylko nie mówi się, w jakiej wysokości, czy to będzie powrót do tego czasu, kiedy była ona groszowa. Niektórzy politycy, między innymi Trzeciej Drogi, zastanawiają się, czy przyznawać 800+ czy 500+ lub 800+ tylko dla tych dzieci, których rodzice pracują - czyli tutaj miałby być dokonany jakiś podział" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wzrost świadczeń emerytalnych ma za zadanie zrekompensować emerytom rosnące ceny zakupów i koszty życia. W 2023 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 14,8 proc. Była to rekordowa waloryzacja. Ponadto świadczenia do kwoty 1700 zł brutto, zostały podwyższone o gwarantowane 250 zł brutto. Była to największa podwyżka emerytur od wielu lat. Jaka będzie waloryzacja w 2024 roku? Minimalna emerytura wzrosła z 1445,48 zł netto do 1588,44 zł brutto.

Waloryzacja emerytur w 2024 roku

Początkowo przewidywany wskaźnik był na poziomie 10,19 proc. w 2024 r. Prognozuje się jednak podwyżkę emerytury i rent na poziomie 12,3 proc. To mniejszy wskaźnik niż w 2023 roku. Wszystko zależy jednak od wskaźnika inflacji, który maleje. Eksperci przewidują, że nadal będzie on maleć. Należy pamiętać, że wprowadzenie waloryzacji procentowej dla emerytów to ustawowy obowiązek rządzących. Przyjęta stawka wzrostu wynosi 12,3 procent.

"Jeśli mówimy, że to wszystko, co jest dane, nie będzie zabrane, to znaczy, że tak będzie(..) Od lat pracuję w obszarze polityki społecznej i wiem, że cechuje się ona ciągłością i odpowiedzialnością. W polityce społecznej można tylko dodawać, można coś udoskonalać, rozwijać, ale nie możemy zabrać czegoś, co tym bardziej jeszcze powiedzieliśmy, że będzie" - mówiła w radiu RMF FM wiceszefowa PO Marzena Okła-Drewnowicz

Jaka będzie minimalna emerytura w 2024 roku?

Czy w 2024 roku będą podwyżki kwotowe? Nie zostały one wprowadzone do systemu prawa. Nieoficjalnie mówiło się o podwyżce najniższych świadczeń o 300 zł, czylu minimalna emerytura wzrosłaby z 1 588,44 zł do 1888,44 zł. Na oficjalne decyzje i deklaracje musimy poczekać do uformowania się nowego rządu.

Będzie nowy wiek emerytalny w 2024 roku?

Obecnie wiek emerytalny wynosi:

dla kobiet 60 lat,

dla mężczyzn 65 lat. Prezydent Andrzej Duda podpisał 16 sierpnia nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Uchyla ona wygasający charakter tego świadczenia. Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. Obecnie świadczenia te przysługują tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Na więcej decyzji trzeba poczekać do czasu utworzenia nowego rządu.