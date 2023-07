Takie będą emerytury w sierpniu. Kwoty przelewów dla emerytów ze wszystkimi dodatkami. Wyliczenia brutto/netto emerytur 30.07.2023

Podwyżka emerytur w sierpniu 2023. Jakie będą emerytury sierpniu 2023?

Podwyżki w wysokości 250 złotych obejmują osoby, których świadczenia emerytalne wynoszą do około 1700 złotych brutto. Natomiast dla emerytur wyższych zastosowano waloryzację procentową, która okazała się korzystniejsza dla tych osób.

W tym roku gwarantowana podwyżka emerytury wyniosła 250 złotych brutto, co oznacza 227,50 złotych netto. Osoby otrzymujące emeryturę minimalną mogą się cieszyć z tego dodatkowego wsparcia. Jeszcze w 2022 roku minimalna emerytura wynosiła 1338,44 złotych brutto, a od marca 2023 roku została podniesiona do 1588,44 złotych brutto.

Jakie będą sierpniowe emerytury w roku 2023? Oto informacje na ten temat

Minimalna emerytura w sierpniu 2023 roku wynosić będzie 1 588,44 zł brutto, co daje 1 445 zł netto. Dzięki przeprowadzonej waloryzacji w marcu 2023 roku, minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz renta socjalna wzrosły do kwoty 1 588,44 zł brutto.