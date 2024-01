Takie emerytury będą wypłacane w styczniu 2024 roku. Wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy najnowsze wyliczenia! 9.01.2024

Oto wyliczenia emerytur w styczniu 2024

Świadczenia będą wypłacane zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, która weszła w życie w marcu 2023 roku. Minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł brutto, czyli 1 445 zł netto. Dzięki waloryzacji w marcu 2023 roku do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Dodatkowo minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca 2023 wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto. Warto również zaznaczyć, że minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca 2023 roku wynosi 1 191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne wynosi 1 600,70 zł brutto.