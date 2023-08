Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh w 2023. Będzie drogo? Oto wyliczenia 31.08.2023

Wprowadzone limity mają na celu zachęcenie Polaków do oszczędzania prądu. W związku z tym przyjęta została ustawa w świetle której każdy kto korzysta z energii elektrycznej po przekroczeniu limitu 2000kwh objęty zostanie podwyżką.

Zamrożenie na 2023 r. stawki za megawatogodzinę dla obywateli

Program 500+ zostanie poddany waloryzacji do 800+. Taką zapowiedź złożył podczas drugiego dnia konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dla kogo przewidziane są…

W 2023 roku wprowadzone zostają poniższe progi zużycia:

do 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

do 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,

do 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej rodziny oraz rolników.

Na 2023 rok rząd zdecydował się zamrozić ceny prądu, wyróżniając trzy progi - do 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh rocznie. Z zamrożenia cen skorzysta każdy. Jeśli ktoś przekroczy limit, wówczas ustalone zostaną maksymalne ceny na poziomie 693 zł/ MWh. Maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych (po przekroczeniu limitów zużycia energii) ma wynosić do 693 zł/MWh. Dodatkowo do opłaty trzeba doliczyć podatek VAT, akcyzę, opłatę mocową, kogeneracyjną, OZE oraz koszty związane z przesyłem.