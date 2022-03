Takie są efekty picia siemienia lnianego. Sprawdź, jak dobrze działa na ciebie lniane siemię. Zaskakujące pozytywne efekty 30.03.2022

Siemię lniane, czyli oleiste ziarenka lnu pospolitego, można co prawda podgrzać na suchej patelni na posypkę do kanapek, sałatek czy zupy albo zmielić i po dodaniu odrobiny wody wykorzystać zamiast jaj do zrobienia ciasta czy kotlecików lub dodać do jogurtu, kefiru i owsianki. Ale najwięcej witamin i składników odżywczych zawiera siemię lniane nieprzetworzone i jedynie zalane ciepłą wodą: 3 łyżeczki na szklankę + odrobina miodu, odstawione na parę godzin, aż zrobi się kleik, który można odcedzić od nasionek lub nie.

Zobacz, jak korzystne są skutki picia lnianego glutka – pod warunkiem umiaru, a najlepiej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Oto efekty picia siemienia lnianego – sprawdź, czy były ci wiadome.

Zobacz galerię