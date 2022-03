Takie są groźne skutki uboczne częstego picia energetyków. Zobacz, co może zrobić ich zły skład z organizmem 29.03.2022

Napoje energetyczne mogą wydawać się całkowicie niegroźne. Okazuje się jednak, że są one niebezpieczne dla człowieka. Ich zadaniem jest dodanie energii w ciągu dnia. Nie zawsze jednak to działa, a może tylko pogorszyć stan zdrowia. Niestety zły skład energetyków to sam cukier, kofeina chemia i barwniki, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu.