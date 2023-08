Takie są kary za niepłacenie abonamentu RTV. Za niedopełnienie tego obowiązku można słono zapłacić 31.08.2023 Michał Borkowski

Abonament RTV to obowiązkowa opłata, która jest pobierana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) od osób posiadających odbiorniki radiowe i telewizyjne. Okazuje się, że kary za niepłacenie tej obowiązkowej opłaty mogą być naprawdę wysokie. Zobacz co grozi za nieopłacanie abonamentu RTV. Ustaw o abonamencie RTV mówi jasno jakie mogą być konsekwencje uchylania się od tego obowiązku, oraz kto jest zobowiązany do opłacania abonamentu radiowo telewizyjnego.