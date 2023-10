Takie są najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Zachodniopomorskiem. Sprawdź, jakie są zaskakujące nazwiska w regionie

Skąd pochodzą polskie nazwiska?

U schyłku średniowiecza zaczęły się kształtować polskie nazwiska. Mają one bardzo zróżnicowaną i rozbudowaną genezę. Są one często powiązane z zawodem, jaki kogoś przodek wykonywał, ale również odnoszą się do cech charakteru lub fizycznych. Niektóre nazwiska są ściśle związane z miejscem urodzenia lub pochodzenia. Często nazwiska pochodzą też od nazw pospolitych: zwierząt, roślin, przedmiotów.