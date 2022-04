Takie są najlepsze potrawy na grilla. Sprawdzone przepisy na majowego grilla. Zobacz, najsmaczniejsze potrawy z grilla 21.04.2022 Michał Borkowski

Karkówka kontra żeberka.Zacznijmy od klasyki. Czego by nie doradzać, najlepiej się sprawdza mięso wieprzowe – może to tłustsze jest mniej zdrowe, ale nie będzie suche i wiórowate. Karkówkę najlepiej lekko rozbić i zamarynować w ziołach. W czym lepsze mogą być żeberka? Nie trzeba rozbijać. archiwum Zobacz galerię (10 zdjęć)

Często grillujesz? Sprawdź, czy pieczesz na grillu wszystko, co warto. Wiosna to okazja, by poszerzyć menu nie tylko o potrawy grillowane, ale o nowe smaki z grilla. Pachnące i smaczne – ba, samo grillowanie to ogromna przyjemność, relaksująca i doskonała towarzysko. Czy jednak zdrowa? Pod kątem cholesterolu nawet zaleca się ruszt zamiast smażenia na tłuszczu patelni. Niemniej, oto kilka zdrowych rad u progu grillowego sezonu.