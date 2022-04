Takie są niespodziewane skutki niejedzenia śniadania. Zobacz, co może sprawić jadłospis bez śniadania 19.04.2022

Ale świadomość sensu jedzenia śniadań rośnie – i dobrze, bo pomijanie tego posiłku naraża na problemy. Co ciekawe, chodzi nie tylko o energię dla mózgu i mięśni, ale o… nadwagę. Tak, tak – jeśli nie dostarczamy w porę odpowiedniej ilości kalorii, nadrabiamy to potem w dwójnasób, i to nie tylko podjadając. To tylko jeden z niespodziewanych skutków niejedzenia śniadania.

Zobacz, jak niekorzystne są skutki niejedzenia śniadań.

Oto lista bezśniadaniowych efektów – sprawdź, czy były ci wiadome.

Zobacz galerię