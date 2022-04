Takie są objawy insulinooporności. Zobacz jak reaguje organizm i jakie są skutki nieleczonego schorzenia 1.04.2022

Badania wykazują, że w Polsce na insulinooporność cierpi nawet kilkanaście milionów osób. Polacy jedzą za dużo cukru pod postacią słodyczy i słodkich wypieków, jasnego pieczywa, makronu i ryżu oraz za mało warzyw i owoców. Nieleczona insulinooporność powoduje szereg poważnych konsekwencji

Czym jest insulina?

Insulina to hormon produkowany i wydzielany przez trzustkę. Jego rolą w organizmie jest obniżenie poziomu cukru we krwi poprzez dostarczenie glukozy do tkanek docelowych: mięśni, wątroby lub tkanki tłuszczowej.