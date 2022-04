Takie są przyczyny nadciśnienia. Czego unikać? Jakie masz niebezpieczne nawyki? Zobacz, co może doprowadzić do nadciśnienia 22.04.2022 red

Ciśnienie tętnicze to siła, z jaką krew napiera na ściany naczyń krwionośnych. Utrzymywanie go na odpowiednim poziomie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Nadciśnienie tętnicze to dolegliwość, której nie można lekceważyć. Jakie są częste objawy nadciśnienia? Jaki codzienne czynności mogą doprowadzić do nadciśnienia? Czego unikać? Sprawdź.