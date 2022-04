Takie są skutki częstego odżywiania się fast foodami. Zobacz, co może zrobić menu za często złożone z fast foodów 1.04.2022 OPRAC.: Michał Borkowski

Takie są skutki częstego jedzenia fast foodów.Nadwaga, potem otyłość, cukrzyca i depresja. Fast foody cechuje zwykle wysoka wartość kaloryczna. Co ciekawe, przedawkowanie tłuszczów czy cukrów w powtarzanych przyjemnych posiłkach fastfoodowych zmienia pragnienia żywieniowe i zmniejsza – szczególnie u dzieci – prawdopodobieństwo spożywania owoców, warzyw czy mleka. Może to sprowadzić wzrost wagi i tkanki tłuszczowej, nadwagę, otyłość, a nawet zaburzenia psychiczne, takie jak depresja. Niestety otyłość jest powiązana jeszcze z innymi nieszczęściami: cukrzycą, chorobami serca, udarem mózgu, chorobą pęcherzyka żółciowego, stłuszczeniem wątroby, zapaleniem stawów, nowotworami, a następnie przedwczesną śmiercią. archiwum Zobacz galerię (10 zdjęć)

Jesz często fast foody? Zobacz, jakie skutki one powodują. Częste spożywanie potraw fastfoodowych może doprowadzić do wielu nieodwracalnych lub trudnych do usunięcia problemów. Wiele osób to bagatelizuje. Sprawdź, jakie poważne następstwa może nieść za sobą regularne jedzenie fast foodów.