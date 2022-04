Takie są skutki picia codziennie alkoholu. Zobacz, jakie nieodwracalne zmiany w organizmie powoduje nadużywanie alkoholu

Marskość wątroby.To przewlekły stan, w którym dochodzi do zwłóknienia wątroby i zmiany jej budowy – zamiast prawidłowych zrazików wątrobowych pojawiają się guzki regeneracyjne, czyli skupiska komórek otoczonych gęstymi pasmami tkanki łącznej. Prowadzi to do martwicy komórek wątroby i w efekcie do zaburzeń jej czynności. Marskość jest 9. co do częstości przyczyną zgonów oraz 5. u osób w wieku 45-65 lat. Mężczyźni chorują dwa razy częściej niż kobiety. Objawy: u 30-40 proc. chorych marskość początkowo przebiega bezobjawowo i wykrywana jest przypadkowo podczas badań czy operacji z innego powodu. Gdy się nasilają, są następujące: tzw. wygląd kasztanowego ludzika – szczupłe kończyny z powodu zaniku mięśni i powiększony obwód brzucha, powiększenie wątroby i śledziony, pobolewanie w prawej okolicy podżebrowej, zanik jąder, utrata popędu, wymioty świeżą krwią, biegunki, zmiany skórne (np. tzw. pajączki wątrobowe), osłabienie i łatwe męczenie się, utrata apetytu i spadek wagi, zaburzenia koncentracji, stany podgorączkowe.

