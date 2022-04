Takie są sposoby radzenia sobie ze stresem. Poznaj TOP 10 sprawdzonych sposobów radzenia sobie ze stresem 2.04.2022 red

10 sposobów na radzenie sobie ze stresem.Słodka cytryna.To pierwszy rodzaj racjonalizacji, zmniejszający dyskomfort, w tym poczucie winy. Obiektywnie niedobrą sytuację, w której się znaleźliśmy, przedstawiamy sobie jako nie tak złą, jak nam się wydawało: cytryna wcale nie jest aż taka kwaśna, a nawet jest ciekawie smaczna, zaś przede wszystkim ma wiele witamin i minerałów. archiwum Zobacz galerię (10 zdjęć)

10 sposobów na radzenie sobie ze stresem. Zobacz, jakie metody antystresowe podpowiadają psychologowie. Sprawdź, jak można bronić się przed stresem skutecznie. Miewasz stres często albo długo? Zobacz, jak się przed nim bronić. Mechanizmy obronne to pojęcie wprowadzone przez twórcę psychoanalizy, Zygmunta Freuda i przejęte przez współczesną psychologię. Znajomość sposobów antystresowych pomaga w walce z takimi stanami jak frustracja, poczucie winy czy lęk. Sposoby te pełnią rolę przystosowawczą, są niezbędne. Wiele osób to lekceważy lub broni się przed stresem intuicyjnie i chaotycznie. A skuteczniej jest to robić świadomie.