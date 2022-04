Takie są zalety picia wody gazowanej. Dlaczego warto pić wodę z bąbelkami? Sprawdź!

Woda jest niezwykle istotna w funkcjonowaniu człowieka. Już po czterech, siedmiu dniach bez dostępu do niej organizm ludzki zaczyna odczuwać poważne dolegliwości, które mogą doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a w efekcie nawet do śmierci.

Lekarze zalecają, by każdego dnia mężczyzna pił około trzech litrów, a kobieta - około dwóch litrów dziennie. I teraz pojawia się pytanie: jaką wodę pić? Niegazowaną, czy gazowaną?

Wokół wody gazowanej pojawiło się wiele mitów, jak choćby to, że szkodzi na zęby, czy też przeszkadza w odchudzaniu. Tymczasem fakt, że woda zostaje nasycona dwutlenkiem węgla zyskuje wiele zalet. Jakie? Sprawdź w naszym zestawieniu.