Takie są zasady przyznawania dodatku osłonowego 2022. Dla kogo, taryfikator kwot, gdzie składać wnioski, kiedy wypłaty 26.03.2022

Rząd szacuje, że dodatek osłonowy wesprze niemal 7 milionów gospodarstw domowych – tak wiele polskich rodzin klepie biedę. Ponadto należy złożyć wniosek – warto było to zrobić w pierwszym terminie (do końca stycznia), ale można też w drugim, przez co kwota nie zmaleje.

Wysokość świadczenia zależy od:

miesięcznego dochodu na członka gospodarstwa domowego (im mniej, tym większy dodatek),

liczby osób w gospodarstwie domowym (im więcej, tym lepiej),

ogrzewania mieszkania węglem (jeśli go używamy, tym więcej dostaniemy).

