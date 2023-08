Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki który musi spełnić 75 latek żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 31.08.2023

500 plus dla seniora to nic innego jak dodatek do emerytury dla osób powyżej 75 roku życia, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wniosek o 500 plus dla seniora mogą złożyć osoby niesamodzielne, niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, powyżej 75 roku życia i pobierające zasiłek pielęgnacyjny. Potocznie nazywane 500 plus dla seniora nie zawsze oznacza, że dokładnie taka kwota wpłynie na nasze konto. Wysokość dodatku 500 plus dla seniora jest uzależniona od dochodu.