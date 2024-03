Takie są zaskakujące skutki jedzenia i picia siemienia lnianego. Będziesz w szoku! Magiczny środek na odchudzanie 3.03.2024

Siemię lniane - takie ma właściwości

Siemię lniane to ciemnobrązowe nasiona lnu. Określane jako super food ma wiele pozytywnych właściwości. Przede wszystkim reguluje pracę jelit , poprawia metabolizm oraz wygląd skóry i paznokci. Jaki wpływ na nasz organizm ma jego stosowanie? Sprawdź, jak przygotować siemię lniane do spożycia.

Jak przygotować siemię lniane do picia?

Siemię lniane - napar

Do szklanki wsyp 1-2 łyżeczki siemienia lnianego. Zaleca się pić świeżo zmielone ziarenka, jednak można też je pić w całości. Następnie zalej ciepłą wodą, nie wrzącą i odczekaj. Zaleca się odczekać od 15 minut di 2 godzin, niektórzy zalewają całe ziarenka wieczorem, a napar wypijają wieczorem. Ważne jest jednak odczekanie, aby siemię lniane mogło napęcznieć. Do takiego naparu można dodać kilka kropli soku z cytryny lub miód. W sklepach można znaleźć gotowe zmielone ziarna, jednak trzeba wiedzieć, że są one pozbawione składników odżywczych, które uwalniają się podczas świeżego mielenia.