Takie są znaczenia kolorów kwiatów. Zobacz co oznacza kolor bukietu, zanim go wręczysz 13.04.2022

Dzień Kobiet to coroczne święto, które obchodzone jest 8 marca. Święto wszystkich kobiet istnieje od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.

By czasu starczyło na wszystko,

szczęście dopisywało mimo wszystko,

w sukcesy obrodziło,

a to co dobre na lepsze się zmieniło