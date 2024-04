Takie znaki zodiaku będą miały szczęście na początku wiosny. Te osoby wygrają wielkie pieniądze w marcu i kwietniu 29.04.2024

Co nas czeka w nowym miesiącu? Sprawdź najnowsze prognozy astrologiczne. Kto wygra dużą sumę pieniędzy?

Lotto (do 1975 Toto-Lotek, do 2009 Duży Lotek) – to najstarsza i najpopularniejsza w Polsce gra liczbowa Totalizatora Sportowego, trwa od 1957 roku. Polega na zgadnięciu 6 liczb wylosowanych z zakresu od 1 do 49. Prawdopodobieństwo wygrania szóstki jest jak 1 do 13.983.816.