Te numery telefonów doprowadzą Cię do bankructwa. Uważaj na te telefony! Kiedy jesteś narażony na kradzież? 12.04.2022

Kiedy jesteś narażony na kradzież? Sprawdź, jakich numerów telefonów nigdy nie odbierać. Te telefony doprowadzą Cię do bankructwa. Jak się uchronić?

Jak się uchronić swoje konto przed atakami?

Najprościej nie odbierać połączenia z nieznanego numeru. Nie oddzwaniaj od razu. Sprawdź co to za numer telefonu, wpisując cały numer do wyszukiwarki internetowej i zobacz jakie ma opinie. Wystawiane oceny dadzą już odpowiedź. Jeśli to numer telefonu oszustów, zwykle w internecie jest już wiele informacji na ten temat.

Podczas rozmowy telefonicznej pod żadnym pozorem nie podawaj swoich danych czy numeru PESEL.

Dzwonią do ciebie te numery? Nie oddzwaniaj! Możesz stracić cały majątek.