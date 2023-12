Te osoby dostaną dwie emerytury w grudniu 2023! Miliony emerytów otrzymają podwójne świadczenie. Co trzeba zrobić? 23.12.2023

Tyle można będzie dorobić do emerytury od 1 grudnia 2023 roku

Część osób dostanie podwójne emerytury w grudniu!

Wszystko za sprawą kalendarza. Zgodnie z kalendarzem ZUS emerytury wypłacane są w dniach 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia danego miesiąca. To właśnie wtedy robione są przelewy na konta emerytów. Niektórzy w grudniu dostaną dwa takie przelewy w grudniu. Pierwszy zgodnie z planem 1 grudnia, drugi wcześniej, przed 1 stycznia, ponieważ jeśli wypłata przypada w święto lub dzień wolny od pracy, wtedy ZUS przekazuje pieniądze wcześniej. To oznacza, że miliony seniorów otrzyma dwa przelewy z emeryturą na konto w grudniu.

Ważne zmiany dla emerytów. Uwaga! Od 1 grudnia wyższe limity dorabiania do emerytury i renty. Główny Urząd Statystyczny upublicznił nowe dane o średnim wynagrodzeniu w trzecim kwartale br. Jak to…

Emeryci, którzy swoje przelewy otrzymują 25. dnia każdego miesiąca, w grudniu dostaną je wcześniej. Tak aby wszyscy seniorzy otrzymali pieniądze przed świętami. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której emeryci nie dostaliby wypłaty pieniędzy przed świętami.

Jakie emerytury będą w grudniu 2023?

Dzięki waloryzacji w marcu 2023 roku do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł brutto, czyli 1 445 zł netto.

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku?

Prognozuje się, że w marcu 2023 roku podwyżka emerytury i rent będzie na poziomie 12,3 proc. Należy pamiętać, że wprowadzenie waloryzacji procentowej dla emerytów to ustawowy obowiązek rządzących. Przyjęta stawka wzrostu wynosi 12,3 procent i nie może zostać zmniejszona.

Tyle można będzie dorobić do emerytury od 1 grudnia 2023 roku

Co zrobić aby nie zmniejszyć otrzymywanego świadczenia? Aby emerytura lub renta nie uległa zmniejszeniu zarobki nie powinny przekroczyć 5036,50 zł brutto. Jeśli przychód przekroczy 5036,46 zł brutto, ale będzie niższy niż 9353,50 zł brutto, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Jeśli dodatkowe przychody przekroczą miesięcznie 9353,43 zł brutto, to świadczenie zostanie zawieszone.