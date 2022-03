Te osoby mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Takie zasady będą obowiązywać w 2022. Te osoby dostaną emeryturę stażową 24.03.2022

Wcześniejsza emerytura: rodzaje, szanse wiekowe i stażowe – kto może lub będzie mógł wcześniej odpocząć od pracy.



Od 1 października 2017 roku powszechny wiek emerytalny znów wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Znów – bowiem PiS, jak pamiętamy, przywrócił ten wiek, jako że przez 5 lat (od 1.01.2013) obowiązywały pułapy podwyższone przez koalicję PO/PSL do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. A jednak, mimo powrotu do bardziej ludzkiego wymiaru wiekowego pozwalającego na przejście w stan zawodowego spoczynku, wiele osób u schyłku kariery zarobkowej chciałoby ją jeszcze bardziej skrócić i np. ewentualnie trochę podorabiać, co i dzisiaj jest powszechne. Wiek emerytalny niższy niż 60 i 65 lat jest oczywiście możliwy – ale na razie w ściśle określonych okolicznościach. Niebawem możliwość ta obejmie wszystkich Polaków, choć także po spełnieniu pewnych warunków.