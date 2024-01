Te owady wchodzą do naszych domów i mieszkań. Czy są niebezpieczne? Sprawdź koniecznie! 6.01.2024

Owady "odwiedzają" nas cały rok

Przeróżne owady dostają się do naszych domów i mieszkań praktycznie przez cały rok. Szczególnie łatwe jest to dla nich wiosną i latem. Słoneczna pogoda powoduje, że chętniej otwieramy okna, a właśnie tą drogą bardzo często dostają się do naszych domów przede wszystkim wszelkie latające owady. Jedne, jak na przykład pszczoły, są pożyteczne i raczej powinniśmy dać im spokojnie odlecieć. Inne - najczęściej muchy i komary - są dla nas szkodliwe i powinniśmy się przed nimi chronić.