Te produkty zostały wycofane przez GIS. Najgroźniejsza toksyna neurologiczna świata znaleziona na produkcie wycofanym przez GIS 24.03.2022

Powód wycofania produktu: wykrycie laseczek jadu kiełbasianego i toksyny.Jad kiełbasiany (Clostridium botulinum): straszliwa toksyna botulinowa wytwarzana przez bakterie (laseczki). Jest najsilniejszą znaną trucizną działającą na układ nerwowy. W skrajnych przypadkach powoduje porażenie mięśni układu oddechowego i śmierć. Pojawia się w produktach spożywczych na skutek niewłaściwego ich przechowywania lub niewłaściwej konserwacji. Laseczki jadu kiełbasianego rozmnażają się w warunkach beztlenowych, dlatego najczęściej do zatrucia dochodzi po spożyciu produktów konserwowych – mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców.Uwaga! Konserwa opanowana przez bakterie jadu kiełbasianego ma wypukłe denko, a przy otworzeniu wydaje charakterystyczny syk.Objawy zatrucia: okres wylęgania wynosi od kilku godzin do 2 tygodni i zależy od dawki, zazwyczaj objawy występują po 18-36 godzinach od zjedzenia zatrutej żywności (im więcej, tym szybciej). Początkowo są to wymioty, nudności, biegunka, bóle brzucha. Następnie dochodzi do rozwoju objawów neurologicznych takich jak podwójne widzenie, opadanie powiek, światłowstręt, zatrzymanie moczu, trudności w mówieniu i z oddychaniem.Historia wycofania produktu: w wyniku postępowania wyjaśniającego związanego z zatruciem toksyną botulinową stwierdzono obecność Clostridium botulinum oraz toksyny botulinowej w próbce produktu „Pasta warzywna śródziemnomorska z pestkami dyni Mega Vega” 180 g. Producent – spółka Revocann z Woli Batorskiej (woj. lubelskie) zakończył działalność we wrześniu 2021, dlatego postępowanie prowadzone jest postępowanie w firmie Revocann z Lublina, która kupiła spółkę z Woli Batorskiej.Szczegóły produktu: partia/data trwałości: 18.01.2022.

