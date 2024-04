"The Best of Tina" - koncert poświęcony legenedzie estrady

Jej występy na żywo przyciągały tłumy, które przepełniały hale koncertowe. Artystki już z nami nie ma, jednak jej utwory pozostaną wiecznie żywe.

Podczas koncertu usłyszymy największe przeboje królowej scen m.in. takie przeboje jak "The Best", "What’s Love Got To Do With It", "Private Dancer" czy "Golden Eye". Wszystko dopełnione bogatym brzmieniem orkiestry Falkowski Art Collective we współpracy z Golden Gate String Quartet. W tym przedsięwzięciu biorą udział artyści z całej Polski.

W Koszalinie zaplanowano dwa koncerty o godz. 16:00 i 19:00 w Filharmonii Koszalińskiej im. S.Moniuszki.