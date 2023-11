To będą magiczne urodziny w Galerii Emka. Fundacja Magia z Koszalina działa już 9 lat! [WIDEO]

- W samym tylko 2023 roku z Magii popłynęła pomoc do 45 dzieci. Wydaliśmy ponad 137 tysięcy złotych. Za te pieniądze były m.in. kupowane leki, sprzęt do rehabilitacji, opłacane były zabiegi rehabilitacyjne i leczenie - wymienia Arkadiusz Klimczak, który jest wolontariuszem fundacji od samego początku jej istnienia.

- To już 9. urodziny naszej fundacji. Zapraszamy wszystkich na 9 grudnia do Galerii Emka, gdzie w godz. 16 - 17:20 na wszystkich czekać będą różne atrakcje - zachęca Krystyna Struś, wolontariuszka Fundacji Magia w Koszalinie.

- To nie jedyna forma pomocy. Prowadzimy szereg innych działań. Jednym z przykładów będzie akcja w koszalińskim szpitalu, gdzie po remoncie oddziału dziecięcego wyposażyliśmy całą świetlicę w meble, gry, książki, telewizor po to, żeby dzieciom i ich rodzicom w tym trudnym czasie trochę umilić pobyt. Nie wydaliśmy na to ani złotówki z konta fundacji. Zrobili to wolontariusze i przyjaciele fundacji, którzy za własne pieniądze kupili potrzebne rzeczy, bądź zrobili coś własnymi rękami.

Przy okazji urodzin Fundacja Magia chce także przypomnieć o hymnie organizacji, który stworzyli i nagrali koszalińscy muzycy rockowi.