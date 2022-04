To dzieje się z organizmem, gdy jesz gruszki. Zobacz, co może sprawić menu wzbogacone o gruszki. Następstwa gruszkowej diety 6.04.2022

To dzieje się z organizmem, gdy jesz gruszki.Lepiej i wydajniej myślisz.Jedzenie gruszek pobudza mózg do bardziej wydajnego działania. Gruszki bowiem zawierają bor, za którego sprawą łatwiej i efektywniej się pracuje umysłowo. Bor pobudza szare komórki do wysiłku i poprawia możliwości koncentracji.

archiwum