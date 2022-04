To dzieje się z organizmem, gdy pijesz sok z brzozy zwany eliksirem życia. Zaskakujące skutki picia soku z brzozy 25.04.2022 Michał Borkowski

To dzieje się z organizmem, gdy pijesz sok z brzozy.Uodparnia na wirusy.Sok z brzozy wzmacnia odporność. Wspomaga w walce z wirusami, jest więc idealny nie tylko na wczesną wiosnę i jesień, kiedy wzrasta zachorowalność na grypę i infekcje grypopodobne, ale przez cały czas trwania koronawirusa. Polecany w szczególności najbardziej podatnym na zachorowania dzieciom i osobom starszym.

Pijesz często sok brzozowy? Zobacz, jakie skutki powoduje. Sok z brzozy, po staropolsku oskoła, już wieki temu stosowała słowiańska medycyna ludowa. Słynie on z właściwości wzmacniających i oczyszczających; picie brzozowego soku reguluje przemianę materii i działa przeciwzapalnie – a to tylko część plusów soku z brzozy. Wiele osób to lekceważy. Sprawdź, jakie dobrodziejstwa może przynieść regularne picie brzozowego soku.