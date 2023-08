To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? 24.08.2023

Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny?

Nowy wiek emerytalny dla chętnych w 2024 roku? Sprawdź szczegóły! Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Aktualny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oprócz osiągnięcia wymaganego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), warunkiem koniecznym do otrzymania minimalnej emerytury jest wykazanie się odpowiednim stażem pracy, który na mocy reformy systemu emerytalnego od października 2017 r. wynosi 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Trwają negocjacje ws. emerytur stażowych

Projekt "Solidarności" zakłada mniejszy staż pracy, potrzebny do przejścia na emeryturę strażową:

Kiedy mogą zostać wprowadzone rozwiązania dot. obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 55 roku życia, a dla mężczyzn do 60 roku życia, dla tych którzy pracują 35 albo 40 lat? Było to jednym z głównych postulatów Solidarności w ramach projektu tzw. emerytur stażowych, zapytany Mateusz Morawiecki wskazał, że "trudno dziś mówić o tym, co toczy się, będzie się toczyło w najbliższych miesiącach, może nawet kwartałach, jako o czymś przesądzonym".