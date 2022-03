To już trzeci, ale ostatni nabór chętnych do zdobycia bezzwrotnej dotacji na założenie firmy

Nabór wniosków właśnie się rozpoczął, potrwa do 11 kwietnia 2022 roku.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełnią określone warunki: są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat, bezrobotnymi, niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo, utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19, są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego, nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione: szkolenia ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej; wsparcie eksperta dotacyjnego w technicznym przygotowaniu biznesplanu; wsparcie finansowe nawet do 38 tys. zł w tym 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz do 2.500,00 zł na miesiąc wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegóły wraz z dokumentami aplikacyjnymi są dostępne na stronie projektu: dotacjepz.zgd.com.pl