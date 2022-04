To są objawy nadmiaru soli w organizmie. Zobacz niebezpieczne skutki. To się dzieje z organizmem, gdy używasz za dużo soli 1.04.2022 OPRAC.: Natalia Dec

Nie wszyscy wiedzą, że sól i sód są ze sobą stale związane. Jedząc za dużo soli, automatycznie dostarczamy do organizmu zbyt dużo sodu. Nadmiar tego pierwiastka nie jest korzystny dla zdrowia i życia.

Faktem jest, że większość ludzi spożywa zbyt dużo soli. Zobacz, jakie mogą być skutki nadmiaru soli w diecie. Niestety większość ludzi spożywa zbyt dużo soli wraz z codzienną dietą. Ludzie spożywają około 9–12 gramów soli dziennie. Jest to dwa razy więcej niż zalecany maksymalny poziom spożycia. Sprawdź, jak reaguje organizm i co się może stać gdy jesz za dużo soli. Nadużywanie może doprowadzić do poważnych dolegliwości.