To się dzieje z organizmem kiedy pijesz za dużo mleka. Kto powinien unikać spożywania? Zobacz, co powoduje mleko 19.04.2022

Z jednej strony mleko zawiera substancje, które wzmacniają organizm, wykazują właściwości przeciwnowotworowe, ale z drugiej strony inne publikacje informują o obecności alergenów w mleku, substancji kancerogennych, hormonów i składników wywołujących nietolerancje pokarmowe.

Mleko należy do bardzo zdrowych produktów spożywczych, zawiera bowiem wapń, potas, magnez, fosfor oraz cynk, to w pewnych przypadkach może mieć destrukcyjny wpływ na organizm. Na szczęście mamy dostęp do wielu produktów, którymi z powodzeniem można zastąpić mleko w diecie. Wśród nich są napoje sojowe, zbożowe, orzechowe, a także napoje z nasion.