Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek. Siatkarz pokazał zdjęcie z partnerką z wakacji. Fornal przestał się kryć. Kim jest jego wybranka?

Tomasz Fornal to przyjmujący, filar drużyny Jastrzębskiego Węgla. Jest reprezentantem Polski, z którą zdobył ostatnie zwycięstwo w Lidze Narodów. Tomasz Fornal jest obecnie jednym z najważniejszych graczy kadry. 25-letni Tomasz staje się coraz bardziej popularny w social mediach. Na instagramie coraz częściej chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym oraz zawodowym. Fornal jest również fanem koszykówki, jazdy konnej, aktywnego wypoczynku i gier komputerowych.

Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek są razem? Siatkarz pokazał zdjęcia ze swoją partnerką. Jest ona popularną fryzjerką i influencerką. Sylwia Gaczorek to znana w celebryckim świecie właścicielka salonów fryzjerskich, stylistka i infuencerka.

Sylwia Gaczorek jest znaną i cenioną fryzjerką. Prowadzi serię vlogów na swoim kanale na YouTube. W internecie działa już od 2011 roku. Influencerka ma obecnie 34 lata, co oznacza, że urodziła się w 1989 roku. Sylwia Gaczorek jest właścicielką dwóch salonów fryzjerskich, jeden z nich jest w Warszawie, drugi w Krakowie.

TOMASZ FORNAL I SYLWIA GACZOREK

Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek wspólnie świętowali urodziny fryzjerki. W tym roku moim jedynym życzeniem jest aby spokój którego zaznałam w środku i w głowie trwał. Mam wspaniałych ludzi obok, jestem szczęśliwa i to wszystko czego mogłabym sobie wymarzyć. Dziękuję Wszystkim za wspaniałe życzenia, za wszystkie piękne słowa. Z okazji moich urodzin życzę Wam abyście znaleźli swoje szczęście i swoją drogę, życzę Wam miłości, prawdziwych przyjaźni i sukcesów. Nie zniechęcajcie się, nigdy nie wątpcie w siebie bo na to, co piękne i prawdziwe warto zaczekać - napisała na swoim instagramie Sylwia Gaczorek.