Tomasz Sobieraj: moje drzwi będą otwarte dla mieszkańców Koszalina [WIDEO]

Tomasz Sobieraj, kandydat Koalicji Obywatelskiej, pokonał w drugiej turze wyborów samorządowych dotychczasowego prezydenta Piotra Jedlińskiego. Pierwszy zdobył 51,01 procent głosów, drugi - 48,99.

W pierwszych dniach maja odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej, w trakcie której prezydent elekt złoży ślubowanie i obejmie najwyższy urząd w mieście. Przed tymi ważnymi dla miasta wydarzeniami Tomasz Sobieraj odwiedził redakcję "Głosu Koszalińskiego".

Jak zamierza dotrzeć do tych koszalinian, którzy oddali głos na kontrkandydata ? Czy Koszalin za jego rządów czeka rewolucja, czy ewolucja? Czy posiadacze Karty Mieszkańca będą mogli bezpłatnie korzystać z miejskiej komunikacji i miejskich parkingów? Kiedy poznamy nazwiska wiceprezydentów i czy jednym z nich będzie kobieta? Co zamierza zrobić jako prezydent, aby kondycja Szpitala Wojewódzkiego była lepsza niż jest obecnie? M.in o to zapytaliśmy nowego włodarza miasta w naszej rozmowie przez kamerami gk.24. Zapraszamy do obejrzenia.