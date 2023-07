Tour de France kobiet. Niewiadoma druga na 7. etapie, Vollering nową liderką

Niewiadoma była bardzo aktywna podczas sobotniego, ciekawego i bardzo wymagającego etapu, liczącego prawie 90 km i kończącego się stromym podjazdem w gęstej mgle.

Polka na 30 km przed metą, jadąc w ucieczce z dwiema zawodniczkami - Vollering oraz 40-letnią mistrzynią świata Holenderką Annemiek van Vleuten (Movistar) - wygrała górską premię na Col d'Aspin. Wkrótce potem zaczął się zjazd. To jeden z atutów Niewiadomej, która oderwała się od rywalek i systematycznie zyskiwała przewagę.

Na ok. 17 km przed metą zawodniczki rozpoczęły wjazd na Col du Tourmalet. Polka w pewnym momencie miała nawet minutę przewagi, ale wówczas grupa pościgowa, na czele z pracowitą Szwajcarką Marlen Reusser (SD Worx-Protime), zaczęła się do niej zbliżać.

Kiedy ścigające zawodniczki miały już tylko pięć sekund straty do Niewiadomej, zmęczona Reusser odpuściła. Ona swoje zadanie wykonała, ale wśród innych zawodniczek brakowało chyba porozumienia, co szybko wykorzystała Niewiadoma. Polka znów zaczęła powiększać przewagę, w pewnym momencie do prawie 50 sekund.