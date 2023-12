Tragiczne odkrycie koło Karlina. W zaparkowanym aucie znaleziono ciało mężczyzny

Na miejscu pojawiła się policja, która przez kilka godzin z udziałem prokuratora prowadziła swoje czynności.

Rzecznik prasowy KPP Białogard, aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia. Nie żyje 36-letni mieszkaniec powiatu białogardzkiego. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, być może to pozwoli ustalić, co było przyczyną śmierci mężczyzny.

Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że wstępne oględziny na miejscu zdarzenia wykluczyły udział osób trzecich.