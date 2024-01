Tragiczny wypadek w powiecie sławieńskim. Jedna osoba nie żyje [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 16.50 na drodze krajowej nr 37 w pobliżu miejscowości Sęczkowo w powiecie sławieńskim.

Jak podał PAP rzecznik prasowy KW PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak, samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo.

- Jedna osoba zginęła, dwie osoby zostały ranne – przekazał.

Przez kilka godzin na miejscu zdarzenia pracowały służby.

