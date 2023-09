Trasa S11 z Koszalina do Bobolic. Znamy termin otwarcia [ZDJĘCIA]

Droga liczy łącznie 48 kilometrów, była budowana od lipca 2021 roku, a została podzielona na trzy odcinki realizacyjne. Pierwszy - z Koszalina do Zegrza Pomorskiego, o długości 16,8 km, wykonywała firma Budimex. Drugi, z Zegrza Pomorskiego do Kłanina, o długości 19,3 km, budowała firma Mostostal, a ostatni, z Kłanina do Bobolic, o długości 11,6 km, konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud.

Informację o otwarciu nowej trasy przekazał właśnie poseł Paweł Szefernaker. Uzupełnił, że nastąpi to w godzinach popołudniowych.

Warto dodać, że pod koniec sierpnia w Ministerstwie Infrastruktury podpisano umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S11 z Bobolic do Szczecinka. Przetarg na budowę 24-kilometrowego odcinka wygrała firma Intercor.

O kontrakt starało się sześć firm. Inwestycja będzie realizowana w formule „optymalizuj i buduj”, a wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych i 19 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, na realizację robót.