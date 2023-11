Trudne lekcje niepodległości, czyli świętujmy mądrze [KOMENTARZ]

W ramach tej lekcji zawsze wracam do początku. Paweł Jasienica mawiał, że Polska w czasach piastowskich była zupełnie normalnym europejskim krajem, a Piastowie byli tak samo bezwzględni w dążeniu do celu jak władcy z innych nacji. Wojny, bitwy czy sojusze ważne były o tyle, o ile dzięki nim udało się osiągnąć strategiczny cel. Piastowie nie znali pojęcia walki tylko o honor czy zwycięskich bitew, których polityczny potencjał jest marnowany. W sprawach państwa zawsze wszystko musiało być korzystne w krótkiej lub dłuższej perspektywie. Coś trzasnęło w naszej narodowej mentalności w czasach Jagiellonów i rzuciło się dalej, na myślenie kolejnych pokoleń. Grunwald, Hołd Pruski, Kłuszyn i zajęcie Moskwy, bitwa pod Wiedniem - to tylko kilka najgłośniejszych przykładów z długiej serii sukcesów, które zostały politycznie niewykorzystane. W żadnym z wymienionych nie doprowadzono sprawy do końca, zachłystując się bieżącym zwycięstwem. Straciliśmy jako naród polityczną dalekowzroczność i, jakże potrzebną, nieustanną czujność, która miała nas chronić przed tym, że ktoś nam tę złotą wolność w sposób nagły lub niepostrzeżenie, krok po kroku, w końcu odbierze. Nasza strategia przetrwania zamknęła się w trzech słowach, że „jakoś to będzie”. Ale nigdy jakoś nie było i przyszła chwila, gdy to nasze polityczne bycie się skończyło i na mapie Europy zabrakło miejsca dla Polski na długie 123 lata.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości było dla mnie wtedy dalekie, ustawione gdzieś w kącie za drzwiami, odległe. Dopiero ta myśl, że dziadek - który jeszcze wtedy z nami żył i miał się całkiem nieźle - jako młody chłopak tkwił w niewoli u jednego z zaborców, skróciła mi radykalnie historyczną perspektywę i rozpoczęła proces przyśpieszonej samoświadomości historycznej. Dotarło do mnie, że narodowa katastrofa z 1795 roku i jej konsekwencje, to nie odległa przeszłość, ale historia bliska na tyle, aby bezpośrednio dotknąć bliskiego mi człowieka. Zrozumiałem, że ponad stuletnie zabory to ledwie wczoraj, a fakt, że w 1918 roku nastąpił ich koniec to polityczny cud, którego przyczyny powinniśmy analizować każdego dnia w ramach najważniejszej lekcji niepodległości, jaką w swoich dziejach przerabialiśmy i przerabiamy.

Aż w końcu w 1918 roku zdarzył się cud. Gdy ni stąd, ni zowąd polskie elity - z fantastycznym w tamtym okresie Józefem Piłsudskim - wróciły do formy pierwszych Piastów. I po mistrzowsku, na zimno i z wyrachowaniem, rozegrały partię dyplomatyczno-militarnych szachów, bezbłędnie wykorzystując małe okienko w dziejach, gdy nasz narodowy pech na krótką chwilę stracił czujność i dał się zastąpić nieprawdopodobnie szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Jak nieco dokładniej prześledzi się dynamiczne, niepodległościowe kalendarium to ręce same składają się do oklasków. Jedna mądra i przenikliwa decyzja goni kolejną. Piłsudski zawiera sojusz z jednym z zaborców, bo taka jest potrzeba chwili, a jak trzeba, to go zrywa bez mrugnięcia okiem, bo sytuacja się zmieniła i taka decyzja jest dla Polski najlepsza. Dmowski dokonuje wielkich negocjacyjnych rzeczy podczas konferencji w Wersalu i zgodnie współpracuje z Piłsudskim, choć obaj panowie serdecznie się nie znoszą. Rada Regencyjna oddaje władzę komendantowi po jego powrocie do kraju, bo jej członkowie wiedzą, że to najlepsze z możliwych rozwiązań. Największa istota tego niepodległościowego cudu polega na tym, że ludzie, którzy brali udział w podniesieniu z ulicy władzy, którą pozostawili wyborcy, robili to z pełną świadomością, że w tak wyjątkowym momencie to nie ich osobiste ambicje są najważniejsze. Że realna szansa na odzyskanie niepodległości jest tak ważna, że wszystkie inne kwestie muszą zejść na plan dalszy, a my wszyscy skupiamy się na najważniejszym celu: wolności i jak najkorzystniejszych granicach.