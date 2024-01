Trwa nabór tytułów do tegorocznej edycji Festiwalu Młodzi i Film

Młodzi i Film to najstarszy w Polsce festiwal, podczas którego o nagrody rywalizują tylko debiuty. W Koszalinie debiutowali między innymi Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Xawery Żuławski, Tomasz Wasilewski, Łukasz Palkowski, Sławomir Fabicki, Katarzyna Rosłaniec, Maria Sadowska.

W konkursach pełnych metraży minimalny czas trwania filmu to 60 minut. W krótkometrażowym czekamy zarówno na produkcje aktorskie, dokumentalne, jak i animowane, do 40 minut. Filmy można zgłaszać poprzez stronę internetową: https://www.mlodziifilm.pl/zglos_film . Nabór potrwa do 7 kwietnia.

Oprócz seansów koszaliński festiwal to też spotkania z publicznością „Szczerość za szczerość”, wydarzenia branżowe, warsztaty oraz godziny rozmów w kuluarach obiektów festiwalowych, ale i na plaży przy zachodzącym lub wschodzącym słońcu. Wstęp na wszystkie seanse festiwalu jest bezpłatny.