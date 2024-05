Trwa przebudowa ul. Szczecińskiej w Koszalinie. Zobacz postęp prac [ZDJĘCIA]

Remont ul. Szczecińskiej to inwestycja miejska, ale z rządowym wsparciem. Ma kosztować aż 35 milionów złotych, ale 30 milionów to dotacja z budżetu państwa. Powstać mają m. in. trzy ronda, droga będzie czteropasmowa, ominie przejazdy kolejowe i połączy się ze strefą ekonomiczną.

W trakcie remontu firmy Strabag oraz Budimex, czyli wykonawcy robót, wprowadzają czasowe zmiany w organizacji ruchu.

Roboty rozpoczęły się w kwietniu zeszłego roku. Zgodnie z założeniami, remont ma być ukończony w 2024 roku.