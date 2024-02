Trwa strajk rolników. Blokada Barwic i Biesiekierza [ZDJĘCIA]

Kolejna odsłona protestów rolniczych miała miejsce w piątkowe przedpołudnie w Barwicach, gdzie ciągniki w powolnym tempie krążyły po ulicach i drogach dojazdowych do miasta. Ruch – choć utrudniony – był jednak możliwy. Wkrótce jednak poruszanie się samochodem nie będzie takie oczywiste, bo protest zapowiadają blokady.

- W rejonie szczecineckim 20 lutego wyjedziemy na drogę krajową nr 11 przy wylocie ze Szczecinka na Koszalin – Emil Mieczaj z Solidarności Rolników Indywidualnych zapowiada całkowite wstrzymanie ruchu na tej trasie. A to nie koniec. Rolnicy w kilku miejscach od 20 lutego mają zaplanowane, krótkie, ale uciążliwe blokady różnych dróg. - Siadamy do rozmów z rządem, ale mamy zaplanowane różne akcje aż do 4 czerwca, łącznie z wyjazdem do Brukseli, i jeżeli negocjacje nic nie dadzą na pewno je zrealizujemy – dodaje Emil Mieczaj.